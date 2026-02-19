Sea Watch | Tribunale sospende fermo Ong

Il Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di 15 giorni della Sea Watch 5, una decisione arrivata dopo aver valutato la situazione. La ong aveva subito il sequestro della nave, accusata di violazioni durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La Marina italiana aveva bloccato la nave con un’ordinanza che prevedeva la sua fermata, ma ora si attende un’ulteriore decisione. La Sea Watch potrà riprendere le attività, almeno temporaneamente. La vicenda si è svolta nelle ultime ore nel porto di Catania.

9.30 Il fermo di 15 giorni della Sea Watch 5 è stato revocato. Così il Tribunale di Catania, più relativa multa. "Presto torneremo nel Mediterraneo",dice l'Ong. Il fermo è stato emesso dopo il salvataggio di 18 persone,due bambini,il 25 gennaio con assegnazione Catania come porto sicuro. L'intervento, spiega l'Ong, in acque internazionali, zona Sar libica, e sanzione delle autorità italiane perché non sono state comunicate alla Libia le posizioni di soccorso: scelta di Sea Watch per le "continue violazioni di diritti umani".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

