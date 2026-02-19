Sea Watch | Tribunale sospende fermo Ong
Il Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di 15 giorni della Sea Watch 5, una decisione arrivata dopo aver valutato la situazione. La ong aveva subito il sequestro della nave, accusata di violazioni durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La Marina italiana aveva bloccato la nave con un’ordinanza che prevedeva la sua fermata, ma ora si attende un’ulteriore decisione. La Sea Watch potrà riprendere le attività, almeno temporaneamente. La vicenda si è svolta nelle ultime ore nel porto di Catania.
Vicenda Sea Watch, il tribunale di Palermo: “Lo Stato risarcisca 76mila euro alla Ong: il fermo era illegittimo”Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nel giugno 2019, Carola Rackete forzò il blocco navale imposto dal governo italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa: ecco la cifra con cui l'Italia dovrà risarcire la ong tedesca Sea Watch facebook
