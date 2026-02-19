Sea Watch Salvini attacca i giudici | ma il risarcimento alla ong è solo colpa del suo ministero e non c’entra con Rackete

“Adesso i cittadini devono risarcire questa signorina che speronò una motovedetta di militari italiani. Follia”. Matteo Salvini sguazza nell’indignazione per la sentenza che ha condannato lo Stato a risarcire 76mila euro (più 14mila di spese legali) alla ong Sea Watch, protagonista di una delicatissima crisi col governo italiano nell’estate 2019. La “signorina” è Carola Rackete, capitana tedesca (ora europarlamentare) della nave di soccorso Sea Watch 3, che attraccò senza permesso a Lampedusa per far sbarcare i 42 migranti a bordo, urtando un’imbarcazione della Guardia di finanza durante la manovra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sul caso Sea Watch le opposizioni parlano di “uso politico delle sentenze”. Su questo hanno ragione, è inaccettabile. Ed è esattamente per questo che abbiamo fatto la riforma della giustizia: separare giustizia e politica, liberare i giudici da correnti e condizi facebook

Sea Watch, il giudice Morosini dopo le critiche di Meloni: «Da noi decisione tecnica. Le reazioni aggressive non aiutano i cittadini a capire la riforma» x.com