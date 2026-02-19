Sea Watch per Salvini il risarcimento alla ong di Carola Rackete è follia io ho rischiato anni di galera
Matteo Salvini critica la richiesta di risarcimento di circa 90 mila euro dell’ong Sea Watch, guidata allora da Carola Rackete. Secondo l’ex ministro, il pagamento rappresenta una “follia” e sottolinea di aver rischiato anni di carcere per le sue decisioni. Salvini sostiene che il governo italiano non dovrebbe pagare per le azioni delle ONG in operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La vicenda riguarda una nave che ha attirato molte polemiche e ha diviso l’opinione pubblica. La questione resta al centro del dibattito politico.
“Follia, follia!“, commenta Matteo Salvini interpellato in merito al caso del risarcimento alla ong Sea Watch: nel 2019 la capitana Carola Rackete forzò il blocco imposto dalle autorità italiane e speronò una motovedetta della guardia costiera al porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti. Il Tribunale di Palermo l’ha assolta e ora l’Italia è chiamata a risarcire la ong. Fra risarcimento effettivo e spese legali si parla di circa 90 mila euro. Risarcimento alla ong di Carola Rackete, Salvini all'attacco Salvini contro i giudici Salvini e le Olimpiadi di Milano-Cortina Risarcimento alla ong di Carola Rackete, Salvini all’attacco All’epoca Matteo Salvini era il ministro dell’Interno e aveva stabilito la linea dei porti chiusi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
