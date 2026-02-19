Sea Watch da risarcire Tribunale di Catania | stop al fermo

Il Tribunale di Catania ha stabilito che lo Stato deve risarcire la Ong Sea Watch, condannandolo per il fermo del 2019. La causa riguarda le restrizioni imposte alla nave durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, che hanno bloccato l’attività dell’organizzazione. La decisione ha suscitato polemiche politiche, con il presidente del Senato La Russa che ha definito la sentenza “abnorme”. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità italiane e le ONG impegnate nel soccorso in mare.

È scontro politico a seguito della notizia che lo Stato dovrà risarcire la Ong Sea Watch per il fermo subìto nel 2019 per il presidente del Senato La Russa la sentenza è abnorme. Servizio di Barbara Masulli TG2000.