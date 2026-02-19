Sea Watch 5 il tribunale di Catania sospende il fermo | nuovo scontro tra governo e magistrati

Il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5, causando un nuovo scontro tra governo e magistrati. La decisione arriva dopo che le autorità hanno accusato la nave di aver violato alcune norme, mentre i giudici hanno ritenuto ingiustificato il blocco. La nave si trova ancora in porto, mentre le parti continuano a discutere sulla gestione del caso. La disputa si inserisce in una serie di tensioni che durano da giorni tra le istituzioni e le forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento del tribunale di Catania. Quarta giornata consecutiva di tensione tra maggioranza e magistratura. L’appello al rispetto reciproco tra istituzioni lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella resta sullo sfondo, mentre si riaccende lo scontro. Il tribunale di Catania ha disposto la sospensione del fermo amministrativo – con relativa sanzione – della nave Sea Watch 5, imposto lo scorso 25 gennaio. Si tratta di un provvedimento cautelare in attesa del giudizio di merito, la cui udienza è fissata per il 2 marzo. A comunicarlo è stata la stessa ong tedesca Sea-Watch, che ha annunciato l’intenzione di tornare presto in mare: “Presto torneremo nel Mediterraneo per supportare le persone in transito”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sea Watch 5, il tribunale di Catania sospende il fermo: nuovo scontro tra governo e magistrati Migranti, Tribunale di Catania sospende il fermo di Sea Watch 5Il Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5, che durava da 15 giorni, e la multa associata. Sea Watch 5, il Tribunale di Catania sospende il fermo di 15 giorniIl Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5, che era stato imposto dopo un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sea Watch 5, 'Il Tribunale di Catania ha sospeso il fermo'; Sea Watch 5, sospeso il fermo: la decisione del Tribunale di Catania; Il tribunale di Catania revoca il fermo della Sea Watch 5; Risarcimento a Sea Watch, Meloni attacca: Giudici lasciano senza parole. Migranti, il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della Sea Watch 5La decisione fa riferimento al salvataggio operato dalla nave della Ong tedesca di 18 persone lo scorso 25 gennaio ... avvenire.it Sea Watch 5, tribunale di Catania revoca il fermo: la nave torna nel MediterraneoIl tribunale di Catania ha deciso ieri di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la multa inflitta alla Ong Sea Watch. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un'operazione di ... tg.la7.it Settantaseimila euro più interessi ancora da calcolare e altri 14mila euro di spese legali. Tanto dovranno versare Viminale, ministero dei Trasporti e dell’Economia e prefettura di Agrigento all’ong tedesca Sea Watch per aver bloccato ingiustamente Sea Watc facebook Sulla #SeaWatch #Salvini ha attaccato i giudici: “Non aiutano a difendere i confini, hanno un pregiudizio politico” x.com