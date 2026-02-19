Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea Watch 5, provocando la fine di un periodo di inattività di 15 giorni. La causa principale riguarda l’accertamento di irregolarità nelle procedure di sbarco, che avevano portato al sequestro della nave. Ora, la Ong potrà riprendere le operazioni in mare senza ulteriori impedimenti. La decisione del tribunale permette alla nave di tornare a navigare, aprendo la strada a nuove missioni di salvataggio. La Sea Watch 5 si prepara a ripartire al più presto.

La Sea Watch 5 non è più in stato di fermo per decisione del Tribunale di Catania. Il giudici etnei hanno deciso di revocare il provvedimento che obbligava allo stop di 15 giorni e al pagamento di una multa. La decisione era stata presa dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l’assegnazione della città siciliana come porto sicuro. “Presto torneremo nel Mediterraneo centrale”, ha annunciato la Ong sui propri canali social spiegando che l’intervento era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sea Watch 5, il Tribunale di Catania revoca il fermo: presto tornerà in mare

Nuovo caso Sea Watch, il Tribunale di Catania revoca il fermo della nave 5. La Ong: «Presto torneremo nel Mediterraneo»Il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della nave Sea Watch 5, dopo aver esaminato il caso.

Migranti, Tribunale Catania revoca fermo Sea Watch 5Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea-Watch 5, che era stata trattenuta per 15 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.