Se per Macron l'uccisione di un ragazzo innocente è un affare interno | il cinismo e il tramonto di un bluff

Emanuel Macron ha definito l’uccisione di un ragazzo innocente come un “affare interno”, attirando molte critiche. La vicenda, avvenuta in un quartiere popolare di Parigi, ha scatenato proteste e richieste di chiarezza. Mentre le autorità cercano di gestire le tensioni, molte persone si chiedono se il presidente francese abbia davvero compreso la gravità dell’accaduto. Le testimonianze indicano che la vittima era un giovane di 17 anni, colpito durante un’operazione di polizia. La vicenda rischia di lasciare tracce profonde nella memoria collettiva.

Chissà se Emanuel Macron passerà alla Storia o molto più probabilmente alla cronaca. Perché non basta essere presidenti di un grande Paese, come la Francia, per dieci anni, per entrare nella elites. E Macron non è De Gaulle, non è Mitterrand, non è Schumann, non è Chirac. Le sconcertanti parole non dette sul caso di Quentin, il giovane ucciso barbaramente da suoi coetanei di estrema sinistra, liquidato alla stregua di “un affare interno”, ne sono la riprova. Un “affare interno”. “Sono sempre sorpreso dall’osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

