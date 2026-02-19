Screzi nella maggioranza l' opposizione attacca | No a regolamento di conti personali

Il consiglio comunale di Oria vive un momento di tensione a causa delle continue divergenze tra i membri della maggioranza. L’opposizione, guidata da Attilio Ardito e altri consiglieri, critica apertamente i protagonisti delle dispute interne, definendole dannose per la comunità. In particolare, accusano alcuni consiglieri di usare il regolamento come strumento di scontro personale, invece di lavorare per il bene della città. La questione si fa più accesa dopo le ultime riunioni, lasciando il futuro dell’amministrazione in forte dubbio. La situazione rimane molto complessa e ancora aperta.

ORIA - “La città non può restare ostaggio delle divisioni interne". È il monito dell'opposizione in consiglio comunale a Oria, rappresentata dai consiglieri Attilio Ardito, Lucia Iaia, Antonio Proto, Antonio Metrangolo e Alfonso Panzetta. “La crisi politica che attraversa la maggioranza che sostiene il sindaco Cosimo Ferretti non può più essere minimizzata né ridotta a un semplice dissidio personale - si legge in una nota congiunta -. Il duro scontro tra il vicesindaco Michele Locorotondo e l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico D’Ippolito rischia di produrre conseguenze profonde sulla tenuta amministrativa della città”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

