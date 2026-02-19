Scossa di terremoto l’allarme si diffonde attraverso i social

Martedì pomeriggio, a Porto Recanati, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2, causata da un movimento sismico nel sottosuolo. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, dove residenti e testimoni hanno condiviso foto e commenti. Molti hanno avvertito una leggera vibrazione nelle case e nelle strade, creando momenti di paura tra la popolazione. La paura si è diffusa soprattutto tra chi si trovava in centro città o vicino alla costa. La Protezione Civile ha già avviato le verifiche sulla zona.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di martedì a Porto Recanati, dove è stata avvertita in maniera netta la scossa di terremoto di magnitudo 2.6 che si è verificata verso le 19.16. L'epicentro è stato attestato a tre chilometri nord-est da Loreto, a dieci chilometri di profondità, come documentato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ma – per fortuna – non si è verificato nessun danno in città. L'episodio sismico, di lieve entità, si è registrato a circa dieci chilometri di profondità ed è stato percepito da molte persone tra le province di Ancona e Macerata. Sui social network sono stati tanti i cittadini portorecanatesi che hanno condiviso il momento di paura per l'improvvisa botta che si è sentita, e hanno chiesto rassicurazioni su cosa fosse appena avvenuto.