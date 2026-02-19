Scontro tra auto e motorino | due minorenni sono gravi
Mercoledì sera, un incidente tra un'auto e uno scooter ha provocato gravi ferite a due adolescenti. La collisione è avvenuta in via Roma, poco dopo le 20:00, e ha coinvolto un'auto che usciva da un parcheggio e un motorino che transitava sulla strada principale. I due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove si trovano in condizioni critiche. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità.
È accaduto ieri sera, mercoledì 18 febbraio, nel comune di Capolona. I due giovani sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso in codice 3 alle Scotte di Siena Due minorenni sono rimasti gravemente feriti in un'incidente ieri sera, mercoledì 18 febbraio, che ha coinvolto un'auto e un motorino. Il sinistro si è verificato poco dopo le 19 in via Di Vittorio nel comune di Capolona. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata di Subbiano, l'automedica di Arezzo, Blsd Misericordia di Arezzo, Pegaso. I due giovani sono stati trasportati in codice 3 con Pegaso 2 alle Scotte di Siena.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
