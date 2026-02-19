Scontro sulla Giustizia Nordio | mi adeguerò
Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso opinioni chiare sul referendum sulla riforma della magistratura, scatenando un dibattito acceso. La causa è la sua posizione che ha acceso le discussioni tra i sostenitori e i detrattori del voto, previsto tra un mese. Nel frattempo, Nordio si prepara ad adeguarsi alle decisioni che verranno prese, anche se ha già espresso alcune riserve. La campagna elettorale si intensifica, con manifestazioni e incontri pubblici nelle principali città italiane. La tensione cresce mentre l’Italia si avvicina al giorno delle urne.
Referendum Giustizia, scontro tra Ministero e Anm sulla trasparenza dei finanziamenti Si accende il confronto istituzionale attorno al finanziamento della campagna per il “No” al Referendum sulla giustizia. Il Ministero competente ha formalmente richiesto all’A facebook
Riforma giustizia, pronti i decreti attuativi. È scontro. Nordio: “Sono bozze, aperti al dialogo” x.com