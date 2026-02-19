L'apertura di una nuova piattaforma digitale ha portato sconti speciali a docenti e personale ATA, con alcune promozioni estese anche ai familiari. La settimana scorsa, il marketplace è stato lanciato per offrire vantaggi concreti come sconti su elettronica, libri e servizi. Molti insegnanti hanno già utilizzato questa opportunità per risparmiare su acquisti quotidiani. La piattaforma mira a facilitare l’accesso a promozioni esclusive, rendendo più semplice approfittare di offerte dedicate a chi lavora nel settore scolastico.

Una nuova piattaforma digitale attraverso la quale il personale scolastico può usufruire di sconti e agevolazioni riservate è stata inaugurata la scorsa settimana. Il servizio è raggiungibile all'interno dell'area riservata dal sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, accessibile con SPID o CIE. Il servizio completa una serie di iniziative di welfare, che inizia dalla Carta docente. L'articolo Sconti per docenti e ATA, nel Marketplace alcune agevolazioni si possono utilizzare anche per familiari AGGIORNATO .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, al via il nuovo Marketplace: sconti e agevolazioni per docenti e personale ATAQuesta mattina il Ministero ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma chiamata Poste Welfare.

Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all’assicurazione sanitaria, dagli alimentari all’abbigliamento. Il dettaglioNel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

