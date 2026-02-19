Sciare non le piaceva E allora ha pensato di percorrere le montagne nel senso inverso
Giulia Murada ha deciso di cambiare strada perché lo sci tradizionale non le piaceva più. Per continuare a vivere la montagna, ha scelto di dedicarsi allo sci alpinismo, una disciplina che ora fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua passione per le salite e le discese in natura l’ha portata a dedicarsi completamente a questa nuova sfida. Murada si allena duramente ogni giorno, pronta a rappresentare l’Italia in questa disciplina emergente. La sua determinazione la rende una protagonista da seguire.
L o sci alpinismo fa il suo esordio storico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’Italia ha già una protagonista assoluta: Giulia Murada. Sulla neve della Stelvio a Bormio, l’azzurra ha dominato la sua batteria, strappando un pass per la semifinale e confermando di essere l’atleta da battere. Ma chi è questa ragazza valtellinese che ha trasformato la fatica in una vera e propria filosofia di vita? Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Giulia Murada a Milano Cortina 2026, una “figlia d’arte” nata tra le vette. Classe 1998, Giulia Murada è cresciuta ad Albosaggia, piccolo comune della provincia di Sondrio considerato la culla dello sci alpinismo italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
