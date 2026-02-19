Giulia Murada ha deciso di cambiare strada perché lo sci tradizionale non le piaceva più. Per continuare a vivere la montagna, ha scelto di dedicarsi allo sci alpinismo, una disciplina che ora fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua passione per le salite e le discese in natura l’ha portata a dedicarsi completamente a questa nuova sfida. Murada si allena duramente ogni giorno, pronta a rappresentare l’Italia in questa disciplina emergente. La sua determinazione la rende una protagonista da seguire.

L o sci alpinismo fa il suo esordio storico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e l’Italia ha già una protagonista assoluta: Giulia Murada. Sulla neve della Stelvio a Bormio, l’azzurra ha dominato la sua batteria, strappando un pass per la semifinale e confermando di essere l’atleta da battere. Ma chi è questa ragazza valtellinese che ha trasformato la fatica in una vera e propria filosofia di vita? Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Giulia Murada a Milano Cortina 2026, una “figlia d’arte” nata tra le vette. Classe 1998, Giulia Murada è cresciuta ad Albosaggia, piccolo comune della provincia di Sondrio considerato la culla dello sci alpinismo italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sciare non le piaceva. E allora ha pensato di "percorrere" le montagne nel senso inverso

Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa

Le località più belle al mondo dove sciare: dalle montagne delle Olimpiadi al GiapponeSciare è un’esperienza che unisce paesaggi mozzafiato e tradizioni diverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.