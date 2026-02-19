Scialpinisti travolti da una valanga a Punta Leysser in Valle d' Aosta un morto e un ferito dopo il distacco

Una valanga si è staccata in prossimità di Punta Leysser in Valle d'Aosta, travolgendo due scialpinisti. La massa di neve ha sepolto i due escursionisti mentre salivano in quota, causando il decesso di uno e il ferimento dell’altro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato i corpi e portato il ferito in ospedale. La zona era battuta da condizioni meteo instabili, che hanno aumentato il rischio di slavine. La tragedia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in montagna.

Un'altra tragedia consumata in montagna: una valanga si è distaccata in Valle d'Aosta e ha travolto due scialpinisti che si trovavano sotto Punta Leysser, a circa 2500 metri di altezza. I due sono stati estratti vivi dalla neve e trasportati dall'ospedale, ma uno di loro è morto prima di ricevere le cure necessarie. Il distacco ha coinvolto altre persone che, però, sono rimaste illese. Valanga travolge due scialpinisti I fatti risalgono alle 13:30 di giovedì 19 febbraio. Come riporta Adnkronos, una valanga si è distaccata a Punta Leysser, uno dei percorsi più frequentati dagli amanti della montagna. Valle d'Aosta, scialpinisti travolti da valanga a Punta Leysser: soccorso alpino complesso, un ferito grave. Una valanga si è staccata oggi a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, travolgendo due scialpinisti. Valanga in Valle d'Aosta: morto uno degli scialpinisti coinvolti. Una valanga in Valle d'Aosta ha causato la morte di uno scialpinista. Valanga a Punta Leysser travolge cinque scialpinisti: un morto, un ferito e tre illesi. Alle 13:30 di oggi, giovedì 19 febbraio, una valanga si è staccata da Punta Leysser, sopra Saint-Nicolas, a 2550 metri di quota. La neve ha travolto un gruppo composto da cinque scialpinisti.