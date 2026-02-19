Sci alpino Mauro Pini si dimette da responsabile delle discipline tecniche maschili | Venuta meno la fiducia

Mauro Pini si dimette da responsabile delle discipline tecniche maschili di sci alpino a causa dei risultati insoddisfacenti degli atleti italiani. Pini ha dichiarato di assumersi la responsabilità e ha spiegato che la decisione deriva dalla mancanza di fiducia nel suo lavoro. La squadra italiana ha ottenuto pochi podi nelle ultime gare, portando alle pressioni sulle decisioni di Pini. La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato che aprirà una nuova selezione per il ruolo. La scelta di Pini rappresenta un passo importante per il futuro della squadra.

“Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche”. In una marea di medaglie, uno dei pochi flop della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è arrivato dagli slalom maschili di sci alpino. E le prestazioni negative hanno avuto la prima conseguenza: Mauro Pini si è dimesso dal ruolo di responsabile delle discipline tecniche maschili. “Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro”, ha comunicato il tecnico ticinese, ringraziando la Federsci “per l’opportunità ricevuta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

