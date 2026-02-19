Sci alpinismo Murada e De Silvestro in semifinale nella sprint olimpica di Bormio

Murada e De Silvestro hanno raggiunto le semifinali nello sci alpinismo a Bormio, per via di una prestazione eccellente sotto la neve della Stelvio. La gara di sprint olimpico rappresenta il debutto ufficiale di questa disciplina alle Olimpiadi, e le due atlete italiane hanno dimostrato grande determinazione. Con tempi veloci e scelte strategiche, sono riuscite a superare le qualificazioni, portando l’Italia tra le favorite. La competizione continua con la speranza di ottenere medaglie importanti.

Sotto la neve della Stelvio le azzurre centrano il pass nel primo storico atto olimpico della disciplina. Eliminato Boscacci tra gli uomini. Lo sci alpinismo scrive una pagina storica ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 e l’Italia risponde presente. Sulla Stelvio di Bormio, imbiancata da una fitta nevicata, Giulia Murada conquista l’accesso alle semifinali della gara sprint femminile. La padrona di casa interpreta alla perfezione la propria batteria, tagliando il traguardo in 3’17"63 e precedendo le spagnole Ana Alonso Rodriguez e Maria Costa Diez. Una prova autoritaria che lancia un messaggio chiaro in ottica medaglia.🔗 Leggi su Sportface.it

