Schiaffo di Mattarella a Nordio | Serve rispetto per il Csm

Sergio Mattarella ha preso l'iniziativa di presiedere di persona un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, una decisione inaspettata dopo 11 anni di mandato. La causa di questa scelta è il bisogno di riaffermare il rispetto per l’indipendenza della magistratura, in un momento di tensione tra politica e giustizia. Il presidente ha voluto mostrare con il suo intervento che l’organo di autogoverno delle toghe merita attenzione e tutela. La sua presenza ha sorpreso molti osservatori, che non si aspettavano un gesto così diretto.

Sergio Mattarella ieri a sorpresa ha deciso di presiedere un "normale" plenum del Csm. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene dopo le recenti critiche di Carlo Nordio al Csm, affermando che è necessario mostrare rispetto per l'organo di autogoverno dei magistrati. Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il plenum del Consiglio superiore della magistratura, sottolineando l'importanza di mantenere rispetto reciproco tra le istituzioni. Il monito del presidente della Repubblica sul ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio dopo l'uscita del ministro Nordio (sistema para-mafioso). Il segnale del Quirinale per tutelare l'istitu