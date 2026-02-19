Schiaffo all’arbitro 4 anni di squalifica a Capuozzo della Cerredolese

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare per quattro anni Pasquale Capuozzo, giocatore di 31 anni della Cerredolese, dopo il suo gesto durante la partita contro il Real Dragone. L’episodio si è verificato domenica scorsa in campo, quando Capuozzo ha colpito un avversario con uno schiaffo. Il capitano ha poi tentato di minimizzare, sostenendo si trattasse di uno “scappellotto”. La decisione del tribunale si basa sull’aggressione evidente e sul comportamento violento di Capuozzo. La vicenda ha scatenato molte reazioni tra i tifosi e gli altri giocatori.»

Reggio Emilia, 19 febbraio 2026 – Mano pesante del giudice sportivo che infligge quattro anni di squalifica al 31enne Pasquale Capuozzo, capitano della Cerredolese, che domenica scorsa durante il match di Seconda Categoria di calcio contro il Real Dragone ha tirato uno schiaffo (anche se il giocatore sostiene fosse «solo uno scappellotto.») all'arbitro modenese Francesco Gammuto. Tutto è avvenuto a 10 minuti dal termine della partita dopo un rigore assegnato agli avversari. Capuozzo ha protestato reagendo in maniera violenta. Il direttore di gara lo ha espulso e poi ha sospeso la partita. «Il giocatore – si legge nel comunicato della Figc di Modena, che ratifica il provvedimento fino al 19 febbraio 2030 – dopo la assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, si avvicinava al direttore di gara proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose.