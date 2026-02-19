Scandone Donda | Sogno la promozione e mi sento già a casa

Andrea Donda ha dichiarato di sognare la promozione dopo la vittoria contro Sennori, evento che lo ha fatto sentire già parte della squadra. L’allenatore ha sottolineato come il risultato abbia rafforzato la fiducia del gruppo, anche se ha criticato l’approccio troppo timido in alcune fasi della partita. Durante la conferenza stampa, Donda ha anche evidenziato la crescita dei giovani nel team e l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime sfide. La squadra si prepara ora a un altro impegno importante della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo contro Sennori, Andrea Donda ha analizzato con onestà l’andamento della gara, non risparmiando critiche all’approccio della squadra. “ Ci aspettavamo di partire con un’intensità migliore,” ha esordito il centro, spiegando che il calo di tensione è stato probabilmente causato dalle pesanti assenze tra le fila avversarie. Tuttavia, Donda è stato categorico: “Queste sicuramente non sono scuse e abbiamo sicuramente buttato via un’occasione per testare un’ottima partenza che ci servirà andando avanti nel campionato”. L’impatto con la realtà avellinese è stato dei migliori, con il giocatore che si è sentito subito parte della famiglia biancoverde grazie all’accoglienza di dirigenti, staff e compagni, definiti “ persone super e grandi professionisti “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scandone, Donda: “Sogno la promozione e mi sento già a casa” La Scandone Avellino annuncia di aver ingaggiato il giocatore Andrea DondaLa Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Andrea Donda, centro triestino classe 1999. Napoli, Alisson Santos: «Mi sento già a casa. Il rigore? Ero molto fiducioso»Alisson Santos si presenta ai microfoni di Radio CRC e dice di sentirsi già a casa a Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scandone, Donda: Sogno la promozione e mi sento già a casa. La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Donda, centro triestino classe 1999, che entra ufficialmente a far parte del roster biancoverde. Giocatore di struttura e fisicità, Donda porta con sé un bagaglio di esperienze importanti ma facebook