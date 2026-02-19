Scandicci sicurezza | da stasera terzo turno della polizia municipale Stop vendita di alcol a minori

A Scandicci, il Comune ha deciso di aumentare la presenza della polizia municipale per migliorare la sicurezza. Da stasera parte un nuovo terzo turno, attivo tre volte a settimana, principalmente nelle ore serali e notturne. Il servizio mira a controllare la vendita di alcol ai minori, spesso causa di problemi di ordine pubblico. La misura sarà sperimentata per tre mesi, con l’obiettivo di estenderla a sei giorni alla settimana a partire da giugno 2026, se i risultati saranno positivi.

SCANDICCI (FIRENZE) – A partire da stasera, 19 febbraio 2026, prende il via a Scandicci (Firenze) il terzo turno della Polizia Locale. Il servizio, spiega una nota del Comune, sarà attivato in via sperimentale per tre giorni settimanali – indicativamente giovedì, venerdì e sabato con orario 19,15-1,15 -, per poi andare a regime su sei giorni (dal lunedì al sabato) – all'esito positivo della sperimentazione -, dal mese di giugno 2026. "La partenza del terzo turno – afferma la sindaca Claudia Sereni – risponde a un'esigenza di un presidio sempre più capillare del territorio. Si tratta di un obiettivo che avevamo inserito con chiarezza nel programma di mandato e che oggi diventa realtà al termine di un lungo percorso organizzativo e amministrativo.