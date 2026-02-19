Durante il quarto di finale di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina, la Cechia ha schierato più giocatori rispetto al regolamento, ma gli arbitri non si sono accorti. L’errore ha permesso alla squadra ceca di mantenere la superiorità numerica per diversi minuti, creando confusione tra gli spettatori e gli avversari. Il fatto ha suscitato molte polemiche tra tifosi e commentatori, che chiedono chiarimenti sulla gestione del match. La questione ora rischia di influenzare la partita e le decisioni future degli organizzatori.

Un clamoroso errore arbitrale ha caratterizzato il confronto tra Cechia e Canada, quarto di finale del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra europea ha segnato il gol del provvisorio 3-2 con addirittura otto uomini in campo: il regolamento prevede che vengano schierati cinque giocatori di movimento più il portiere. Gli arbitri non se ne sono accorti e i cechi sono passati in vantaggio, il gol è stato regolarmente convalidato. Le immagini visionate dopo la partita hanno evidenziato che sei giocatori cechi erano effettivamente impegnati nell’azione e altri due erano sul ghiaccio, ma in fase di rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandalo nell’hockey ghiaccio alle Olimpiadi: Cechia in campo con più giocatori, ma gli arbitri non se ne accorgono

