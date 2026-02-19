Scandalo nell’hockey ghiaccio alle Olimpiadi | Cechia in campo con più giocatori ma gli arbitri non se ne accorgono
Durante il quarto di finale di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina, la Cechia ha schierato più giocatori rispetto al regolamento, ma gli arbitri non si sono accorti. L’errore ha permesso alla squadra ceca di mantenere la superiorità numerica per diversi minuti, creando confusione tra gli spettatori e gli avversari. Il fatto ha suscitato molte polemiche tra tifosi e commentatori, che chiedono chiarimenti sulla gestione del match. La questione ora rischia di influenzare la partita e le decisioni future degli organizzatori.
Un clamoroso errore arbitrale ha caratterizzato il confronto tra Cechia e Canada, quarto di finale del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra europea ha segnato il gol del provvisorio 3-2 con addirittura otto uomini in campo: il regolamento prevede che vengano schierati cinque giocatori di movimento più il portiere. Gli arbitri non se ne sono accorti e i cechi sono passati in vantaggio, il gol è stato regolarmente convalidato. Le immagini visionate dopo la partita hanno evidenziato che sei giocatori cechi erano effettivamente impegnati nell’azione e altri due erano sul ghiaccio, ma in fase di rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey ghiaccio femminile: gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026Le giocatrici statunitensi hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Hockey ghiaccio: Canada in semifinale alle Olimpiadi. Cechia superata all’overtimeIl Canada ha conquistato la semifinale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, battendo la Repubblica Ceca all’overtime.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina - Grande argento nella staffetta femminile dello Short Track! Scandalo contro Sighel!; Scandalo nel salto con gli sci: problemi di alcol per l’allenatore della Finlandia; Referendum, allarme brogli sul voto all’estero; Olimpiadi, la Francia incantata da Guillaume Cizeron e Laurence Fournier Beaudry, Il video dell'esibizione - TER e TGV, la puntualità ormai un ricordo - Programma odierno Milano-Cortina - Notizie e Musica dalla Francia e dalla Costa Azzurra.
Scandalo nell’hockey ghiaccio alle Olimpiadi: Cechia in campo con più giocatori, ma gli arbitri non se ne accorgonoUn clamoroso errore arbitrale ha caratterizzato il confronto tra Cechia e Canada, quarto di finale del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali ... oasport.it
Perché nell’hockey le risse tra giocatori sono tollerate dal regolamento, ma non alle OlimpiadiLa clamorosa rissa tra Wilson e Crinon in Canada-Francia a Milano-Cortina ha riacceso la curiosità: perché nell'hockey sul ghiaccio ci si può picchiare ... fanpage.it
Mentre alcuni gridano allo scandalo per l'ingresso nell'esclusivo Circolo degli Scacchi, Carmine Masiello risponde con la lealtà e i fatti. Continua a leggere https://infodifesa.it/carmine-masiello-e-la-mossa-del-cavallo-il-talento-strategico-del-capo-delleserci facebook
Glovo di nuovo nell'occhio del ciclone: dopo lo scandalo dei rider sfruttati, ora anche i pagamenti non trasparenti x.com