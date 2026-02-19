Scandalo Epstein Bill Gats annulla il suo discorso al vertice mondiale sull’Ai

Bill Gates ha cancellato il suo intervento al vertice mondiale sull’intelligenza artificiale di New Delhi, causa lo scandalo Epstein. La scoperta dei file relativi a Jeffrey Epstein ha scosso anche il fondatore di Microsoft, che temeva ripercussioni sulla sua immagine pubblica. Gates avrebbe dovuto parlare delle innovazioni nel settore tech di fronte a Narendra Modi e altri leader globali, ma ha deciso di ritirarsi all'ultimo momento. La decisione arriva dopo che sono emersi dettagli inquietanti sui rapporti di Epstein con alcune personalità influenti.

Nuova Delhi, 19 febbraio 2026 – Non solo l'ex principe Andrea arrestato oggi. Il contenuto degli Epstein files pesa come un macigno anche su Bill Gates, che ha deciso di annullare il suo discorso previsto per oggi al summit sull'intelligenza artificiale in India, a cui interverranno il primo ministro Narendra Modi e diversi leader del settore tecnologico. "Dopo un'attenta valutazione e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave dell'AI Summit, Gates non terrà il suo discorso", ha reso noto la Gates Foundation in una nota, spiegando che "resta pienamente impegnata nel nostro lavoro in India per promuovere i nostri obiettivi comuni in materia di salute e sviluppo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scandalo Epstein, Bill Gats annulla il suo discorso al vertice mondiale sull’Ai Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in IndiaPer il caso Epstein, Bill Gates ha deciso di non partecipare al summit sull’intelligenza artificiale in India, dove avrebbe dovuto parlare oggi. Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull’IA dopo il caso EpsteinBill Gates ha cancellato il suo intervento al vertice sull’intelligenza artificiale in India, a causa delle recenti polemiche legate al caso Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bill Gates annulla discorso al vertice indiano su IA per caso Epstein; Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Bill Gates annulla discorso in India dopo le rivelazioni sul caso Epstein; Bill Gates annulla il discorso al vertice indiano sull'IA dopo il caso Epstein. Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull'IA per caso EpsteinBill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi ad un importante vertice sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Fondazione Gates, dopo che il fondatore di Microsoft è ... tg24.sky.it Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice su IA in IndiaGates ha dichiarato di rimpiangere ogni minuto trascorso con Jeffrey Epstein, mentre la sua ex moglie Melinda ha affermato che aveva ancora domande a cui rispondere sulla sua relazione con il ... adnkronos.com #NEWS - L'ex principe #Andrea arrestato per lo scandalo #Epstein con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo. "La giustizia faccia il suo corso": il commento secco del re. Il fermo del terzogenito della regina Elisabetta II, che x.com Scandalo #Epstein, #arresto choc: fermato il principe Andrea facebook