Scandalo beni confiscati concessi gli arresti domiciliari al marito dell' ex giudice Silvana Saguto

Lorenzo Caramma, marito dell’ex giudice Silvana Saguto, ha ottenuto gli arresti domiciliari a causa di problemi di salute. La decisione arriva dopo una condanna legata allo scandalo sui beni confiscati alla mafia, in cui sia lui che l’ex giudice sono coinvolti. Caramma si trova sotto accusa per aver gestito in modo irregolare alcuni beni confiscati, un episodio che ha fatto scalpore a Palermo. La sua richiesta di libertà domiciliare è stata accolta dai giudici, che hanno valutato la sua condizione fisica come prioritaria.

Il tribunale di Sorveglianza ha accolto l'istanza avanzata per Lorenzo Caramma, ultrasettantenne e con problemi di salute. E' stato condannato assieme alla moglie e deve scontare ancora oltre 3 anni di reclusione I giudici del tribunale di Sorveglianza di Palermo hanno accolto il ricorso dei difensori di Caramma, gli avvocati Ninni Reina, Sarah Bartolozzi e Antonio Sottosanti, che hanno messo in evidenza sia il fatto che si tratta di un ultrasettantenne che le sue condizioni di salute. Lascerà quindi il carcere di Pagliarelli, dove è sempre stato recluso, e sconterà i circa 3 anni e 2 mesi (considerando la liberazione anticipata) che restano della sua condanna a casa.