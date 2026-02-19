Scabbia perché se ne torna a parlare | scuole viaggi e ambienti condivisi sotto osservazione

Dalle aule scolastiche alle strutture ricettive, la scabbia non è scomparsa e può diffondersi più facilmente in luoghi molto frequentati. Negli ultimi mesi la parola scabbia è tornata a comparire sempre più spesso nelle cronache locali e nelle comunicazioni di scuole e strutture ricettive. Una malattia che molti consideravano ormai lontana, quasi “d’altri tempi”, ma che in realtà non è mai scomparsa del tutto e che oggi trova terreno fertile in ambienti affollati e molto frequentati. La scabbia è una malattia della pelle causata da un minuscolo parassita che si insinua negli strati superficiali dell’epidermide.🔗 Leggi su Baritoday.it

Scabbia, boom di casi in Italia ed Europa dopo il COVID: perché aumenta, chi è a rischio e come prevenirla; Bari, 22 infermieri al Pronto soccorso alla vigilia di S. Valentino: Abbiamo la scabbia. Ma non era vero; Stop al levamisolo in tutta Europa: la decisione dell'EMA per un grave effetto collaterale; Gaza, 4000 palestinesi nel campo di al-Taawun vivono tra rifiuti, topi, e ordigni inesplosi: infezione da scabbia diffusa - VIDEO.

Storia della mia scabbiaLo scorso novembre mi è stata diagnosticata la scabbia, dal latino scab?re = grattare; che è in effetti un fedele riassunto descrittivo di quello che comporta. La scabbia è un’infestazione ... ilpost.it

Scabbia: cos'è la malattia cutanea parassitaria e perché i casi aumentano nel Regno UnitoLa scabbia, però, è tutt’altro che un incubo del passato. Nel Regno Unito i casi della malattia infettiva della pelle sarebbero in aumento. I tassi attuali della scabbia restano sopra la media mobile ... it.euronews.com

