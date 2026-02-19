Sarò bella e brutta simpatica e antipatica capace e incapace sarò troppo e troppo poco sarò giusta e sbagliata | così Laura Pausini sul Festival di Sanremo

Laura Pausini ha annunciato che prenderà parte come co-conduttrice al Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. La cantante, che ha iniziato la sua carriera proprio in quella città, descrive questa esperienza come “la più pazza delle sue avventure professionali”. Condivide sui social le sue emozioni, tra entusiasmo e ansia, mentre si prepara a salire sul palco. Pausini ha promesso di portare tutta sé stessa in questa occasione speciale, che rappresenta un traguardo importante nella sua lunga carriera.

Mancano pochi giorni a quella che definisce “la più pazza delle mie avventure professionali”. Laura Pausini sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1 e affida ai social una riflessione su quanto si sta preparando a vivere, lei che su quel palco ha debuttato dando il via a una carriera che dura da più di 30 anni. “Conosco il Festival da quando sono nata” spiega, consapevole che anche sul suo conto si scriverà tutto e il contrario di tutto. “Conosco tutte le canzoni, i presentatori, le scenografie. e so quante parole lo raccontano ogni volta, parole che anche io vedrò scritte accanto al mio nome: bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace, sarò troppo e troppo poco, sarò giusta e sbagliata, sarò anche tante cose buone e tante false”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

