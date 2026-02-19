Sarno | Agovino chiede un’azione condivisa contro la criminalità
Agovino denuncia che la criminalità a Sarno cresce a causa dell’aumento di furti e vandalismi nelle zone centrali. La recente ondata di episodi ha portato i cittadini a chiedere interventi più efficaci da parte delle autorità locali. Molti residenti si sentono insicuri, soprattutto di sera, e chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine. Il sindaco promette di collaborare con le forze di polizia per garantire più sicurezza. La questione resta al centro del dibattito pubblico nella città.
L’ allarme sicurezza Sarno torna al centro del dibattito pubblico dopo una serie di episodi che hanno scosso la comunità. Negli ultimi giorni si sono registrati fatti gravi, tra cui aggressioni, furti e rapine ai danni di cittadini e commercianti. Episodi di violenza e preoccupazione tra i cittadini. Tra gli eventi più recenti si segnala l’aggressione a un padre di famiglia, oltre a diversi furti e rapine che hanno alimentato un clima di preoccupazione. I cittadini chiedono maggiore tutela e controlli più incisivi sul territorio. Il tema della sicurezza urbana a Sarno torna così in primo piano, con amministratori e istituzioni chiamati a dare risposte concrete. 🔗 Leggi su Zon.it
La denuncia di Agovino (FI): “A Sarno il Pd non costruisce più, la politica è sopravvivenza”Recentemente, Agovino di Forza Italia ha denunciato come il Pd a Sarno abbia smesso di investire nella costruzione di progetti concreti, evidenziando un clima di sopravvivenza politica più che di sviluppo.
Sarno, omicidio Gaetano Russo: «Colpito con oltre dieci fendenti da colui che ha sempre aiutato»Il corpo dilaniato da oltre dieci coltellate. Massacrato per salvare la figlia 19enne aggredita da un tossicodipendente nella sua salumeria. È morto così, Gaetano Russo, 61 ... ilmattino.it
Sarno, la figlia della vittima: Supplicavo di fermarsi, papà mi ha salvata con la sua vitaUna tragedia consumata sotto gli occhi della giovane, che ha rivissuto quei momenti drammatici spiegando come il padre si sia frapposto tra lei e l’aggressore per proteggerla. agro24.it
