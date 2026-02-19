Agovino denuncia che la criminalità a Sarno cresce a causa dell’aumento di furti e vandalismi nelle zone centrali. La recente ondata di episodi ha portato i cittadini a chiedere interventi più efficaci da parte delle autorità locali. Molti residenti si sentono insicuri, soprattutto di sera, e chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine. Il sindaco promette di collaborare con le forze di polizia per garantire più sicurezza. La questione resta al centro del dibattito pubblico nella città.

L’ allarme sicurezza Sarno torna al centro del dibattito pubblico dopo una serie di episodi che hanno scosso la comunità. Negli ultimi giorni si sono registrati fatti gravi, tra cui aggressioni, furti e rapine ai danni di cittadini e commercianti. Episodi di violenza e preoccupazione tra i cittadini. Tra gli eventi più recenti si segnala l’aggressione a un padre di famiglia, oltre a diversi furti e rapine che hanno alimentato un clima di preoccupazione. I cittadini chiedono maggiore tutela e controlli più incisivi sul territorio. Il tema della sicurezza urbana a Sarno torna così in primo piano, con amministratori e istituzioni chiamati a dare risposte concrete. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sarno: Agovino chiede un’azione condivisa contro la criminalità

La denuncia di Agovino (FI): “A Sarno il Pd non costruisce più, la politica è sopravvivenza”Recentemente, Agovino di Forza Italia ha denunciato come il Pd a Sarno abbia smesso di investire nella costruzione di progetti concreti, evidenziando un clima di sopravvivenza politica più che di sviluppo.

La denuncia di Agovino (Forza Italia): "A Sarno il Pd non costruisce più, la politica è sopravvivenza"Agovino di Forza Italia denuncia un rallentamento nel contributo del Pd a Sarno, sottolineando come la politica locale sembri orientata più alla sopravvivenza che alla costruzione di progetti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.