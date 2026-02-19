La campionessa di pattinaggio ha confessato di aver desiderato sparire nel ghiaccio dopo le sue numerose cadute alle Olimpiadi, causate dalla pressione e dall’ansia. Ricorda che gli errori sono inevitabili e fa un appello a Ilia Malinin, invitandolo a non arrendersi di fronte alle difficoltà. La sua esperienza dimostra quanto sia difficile affrontare i momenti di sconforto, ma anche quanto sia importante continuare a lottare. La pattinatrice ha concluso dicendo che ogni caduta insegna qualcosa.

( a skanews) — «La caduta fa proprio parte dello sport, sicuramente fa parte del pattinaggio e anche parte della vita. Penso che lo sport possa essere visto molto come una metafora della vita: sappiamo tutti che all’Olimpiade può accadere di tutto, che anche quell’emozione lì a volte può sopraffare il migliore. Non è tanto il fatto di cadere, cadiamo tutti prima o poi, non credo ci sia proprio una carriera di uno sportivo che non sia inciampato mai. È come reagisci, come ti rialzi, come ti riprendi». Lo ha detto Carolina Kostner, ex grande stella del pattinaggio di figura mondiale, da Casa Italia a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sarei voluta scomparire dentro al ghiaccio»: la campionessa di pattinaggio ricorda i suoi errori e lancia un messaggio a Ilia Malinin dopo le cadute alle Olimpiadi

Chi è Ilia Malinin, il “re del ghiaccio” che incanta il mondo alle Olimpiadi invernali 2026Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta.

Il salto quadruplo, il tifo di Djokovic e i record impossibili: chi è Ilia Malinin, il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I videoA soli 21 anni, Ilia Malinin sta facendo parlare di sé alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.