Sapori canti e vin brûlé | I lumi di marzo celebrati con la mostra 25 anni di Lòm a Mêrz

Domenica 22 febbraio, il Centro Le Cicogne di Faenza ha organizzato una giornata dedicata ai Lòm a Mêrz, i tradizionali lumi di marzo della Romagna. L’evento mette in mostra 25 anni di questa celebrazione, con assaggi di vin brûlé e specialità locali. Durante il pomeriggio, i partecipanti possono ascoltare canti popolari e scoprire curiosità sulla storia di questa tradizione. Un modo per rivivere le radici della cultura romagnola e condividere momenti autentici tra famiglie e appassionati. La festa si concluderà con una degustazione collettiva.

Domenica 22 febbraio il Centro Le Cicogne di Faenza celebra la tradizione dei Lòm a Mêrz, i tipici "lumi di marzo" della Romagna, con un pomeriggio dedicato a sapori locali e canti popolari. Antichi fuochi della tradizione contadina romagnola, i Lòm a Mêrz celebravano l'arrivo della primavera, invocando un'annata favorevole e un buon raccolto. Erano le aie ad animarsi quando, danzando intorno al fuoco, le comunità si ritrovavano tra canti, cibo, bevande e felicità. Il Centro, in collaborazione con Il lavoro dei Contadini - associazione che opera per preservare e diffondere la tradizione dei Lòm a Mêrz - fa rivivere questo spirito con la mostra fotografica "25 anni di Lòm a Mêrz" ospitata presso il Centro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it La campagna faentina celebra i Lòm a Mêrz, tra "focarine", canti, brulè e installazioniA Faenza, il festival dei Lòm a Mêrz riaccende le strade con fuochi piccoli, canzoni, brindisi e installazioni, portando la comunità a festeggiare l'arrivo della primavera.