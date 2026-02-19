Sanremo | Talento siciliano sfila Calascibetta verso la consacrazione
Andrea Calascibetta, modello siciliano di Caltanissetta, partecipa alla Fashion Week di Sanremo dal 26 febbraio al 1° marzo 2026, attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori. La sua presenza deriva dalla sua recente scoperta e dal suo talento emergente nel mondo della moda. Calascibetta sfilerà con una collezione italiana di alta moda, portando con sé l’orgoglio della sua terra. La sua partecipazione rappresenta un passo importante per la carriera del giovane e una vetrina internazionale per il suo stile.
Sanremo accoglie il talento siciliano: Andrea Calascibetta sfila alla Fashion Week. Un giovane modello di Caltanissetta, Andrea Calascibetta, sarà protagonista alla Fashion Week di Sanremo dal 26 febbraio al 1° marzo 2026. L’invito, esteso dal patron Franco Buccinà, rappresenta un’importante vetrina per il talento emergente e un’occasione per celebrare la creatività italiana nel cuore della Riviera ligure. Calascibetta sfilerà per “Tuscany Fashion Model” di Claudio Viggiani, contribuendo a dare visibilità al panorama della moda siciliana. Un riflettore sulla Sicilia: l’ascesa di un modello nisseno.🔗 Leggi su Ameve.eu
