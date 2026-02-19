A Sanremo si diffonde un falso allarme: si dice che Meloni e sua figlia saranno in prima fila, ma la notizia è priva di fondamento. La Stampa, riprendendo una voce del tutto infondata, alimenta un ciclo di bufale che si moltiplicano sui social e nei commenti online. La confusione cresce mentre le persone si confrontano con immagini di una manifestazione che sembra più una fiera di quartiere che il famoso festival musicale. La paura di tensioni tra gli spettatori si diffonde tra gli spettatori.

Il Fatto cita La Stampa, è una bufala che ne origina un’altra che poi ne produce un’altra e altre ancora, si parla di Festival di Sanremo ma ricorda la Fiera dell’Est, quando per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il giornalista che lanciò l’indiscrezione, che fu ripresa, che fu copiata, che fu commentata, che sbarcò sui social, che scatenò gli haters, che al mercato mio padre comprò. Come nasce una bufala sulla Meloni a Sanremo. Inizia tutto così, per caso, come nelle grandi commedie all’italiana. Travaglio dà l’annuncio: “Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sanremo, allarme a sinistra: "Ci saranno Meloni e figlia in prima fila". E' una "bufala", ma si riproduce in fretta…

