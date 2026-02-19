Sanremo | 3000 ranuncoli bianchi per un ospedale pediatrico del futuro

A Sanremo, tremila ranuncoli bianchi sono stati portati in città per sostenere il Nuovo Gaslini, l’ospedale pediatrico di Genova. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, che hanno contribuito con piccoli gesti per finanziare il progetto di un nuovo reparto dedicato ai bambini. La manifestazione si è svolta tra musica e solidarietà, attirando molte persone lungo le strade principali. La scelta di usare i ranuncoli bianchi ha rappresentato un gesto simbolico di speranza e cura per i più piccoli. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione pubblica.

Sanremo si colora di bianco per il Nuovo Gaslini: una raccolta fondi tra musica e solidarietà. Sanremo ha fatto da cornice a un'iniziativa di grande valore sociale: tremila ranuncoli bianchi, varietà 'Giannina', hanno invaso la città per sostenere il progetto del Nuovo Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. L'evento, culminato in una serata di beneficenza a bordo della Costa Toscana, mira a raccogliere fondi per la realizzazione di una moderna Città della Salute interamente dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, con la posa della prima pietra del Padiglione Zero avvenuta nel gennaio 2025 e un completamento previsto entro il 2030.