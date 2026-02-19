Piero Cassano spiega che a Sanremo 2026 il problema principale è l’eccessiva attenzione all’immagine, più che alla musica. Secondo lui, i giovani artisti faticano a trovare spazio perché manca loro la gavetta, cioè l’esperienza necessaria. Cassano osserva che la competizione si concentra troppo sull’aspetto estetico e meno sulla qualità delle canzoni. Questa tendenza, dice, rischia di penalizzare i talenti più autentici. La sua critica si rivolge a un festival sempre più orientato all’immagine, a discapito della musica vera.

“Oggi esiste un Sanremo molto vincolato all’immagine. L’immagine è diventata predominante rispetto alla canzone, al tema trattato, alla qualità melodica, perfino al modo in cui il brano viene cantato. Negli ultimi anni abbiamo visto giovani diventare ‘big’ quasi miracolosamente, senza una vera gavetta. Alcuni, lo dico sinceramente, ho dovuto cercarli per capire chi fossero”. Con ventuno partecipazioni e due vittorie – con ‘E dirsi ciao’ e ‘Messaggio d’amore’ – alle spalle Piero Cassano analizza un Festival che lo ha visto protagonista, sul palco – come co-fondatore dei Matia Bazar – e produttore di canzoni iconiche, da ‘Adesso tu’ e ‘Una storia importante’ di Eros Ramazzotti a ‘Quando nasce un amore di Anna Oxa’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Piero Cassano: “Troppa immagine e poca canzone, a giovani manca gavetta”

Festival di Sanremo: al "comasco" Piero Cassano il Premio DietroLeQuinte 2026Piero Cassano ha ricevuto il Premio DietroLeQuinte 2026 a causa del suo contributo musicale, durante il Press Golden Gala al Victory Morgana di Sanremo lunedì 23 febbraio alle 20.

Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 al Press Golden Gala di SanremoLunedì sera a Sanremo, Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 durante il Press Golden Gala.

