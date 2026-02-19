Sanremo 2026 | Conti spiega il no ad Argentero e annuncia l’addio alla direzione artistica Nuovo capitolo in vista

Carlo Conti ha deciso di lasciare la direzione artistica di Sanremo 2026, dopo aver spiegato che il motivo principale è stato il mancato accordo con Luca Argentero. L’attore aveva espresso il desiderio di partecipare come concorrente, ma l’organizzazione ha preferito altri nomi. Conti ha anche dichiarato che questa scelta apre un nuovo capitolo per il Festival, che si prepara a cambiare volto. La conferma dell’addio arriva poche settimane prima dell’inizio delle prove ufficiali. Ora si attende il nuovo volto del festival.

Sanremo 2026: Carlo Conti chiarisce la questione Argentero e conferma l’addio al Festival. La direzione artistica del Festival di Sanremo 2026 sarà rinnovata. Carlo Conti ha spiegato le ragioni del mancato coinvolgimento di Luca Argentero nella prossima edizione, legato a uno spostamento della data di uscita della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”, e ha ribadito la sua intenzione di lasciare il timone della kermesse, aprendo un dibattito sul suo successore. Un invito legato a una data, poi saltata. La vicenda ha avuto origine da alcune dichiarazioni di Luca Argentero, che aveva espresso la sua sorpresa per un contatto interrotto con gli organizzatori del Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026: Conti rivendica la sua scelta di Pucci, nessuna pressione esterna sulla direzione artistica.Al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha chiarito di aver scelto personalmente il direttore artistico Pucci, respingendo qualsiasi ipotesi di pressioni esterne sulla decisione.

Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero a Sanremo 2026Carlo Conti ha commentato le voci su Luca Argentero e il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.