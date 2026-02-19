Sannazaro da ricostruire Giuli assicura | lo Stato c?è ora patto pubblico-privato

Giuli conferma che lo Stato interviene per ricostruire il teatro Sannazaro, danneggiato dall’incendio. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, ma l’amministrazione promette interventi concreti subito. Il patto pubblico-privato si rafforza per accelerare i lavori di ricostruzione e riparare il danno. La comunità attende con speranza che i lavori partano quanto prima, così da restituire il teatro alla città. La decisione arriva dopo giorni di proteste e richieste di intervento rapido.

Regge il patto istituzionale per la ricostruzione del Sannazaro, regge oltre l’emotività del momento scatenata dalle fiamme e delle lacrime per un teatro che è andato letteralmente in fumo. E oggi il Patto tra le Istituzione, Governo, Regione e Comune è stato ratificato - in tempi record - dal ministro Alessandro Giuli in Prefettura alla presenza del Prefetto Michele Di Bari e con il sindaco Gaetano Manfredi. In prefettura non era presente fisicamente il governatore Roberto Fico altrove per impegni istituzionali, a farne le veci l’assessore alla Cultura Ninni Cutaia, che ha annunciato lo stanziamento «di un milione quale fondo a disposizione del Sannazaro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Marisa Laurito: "Ricostruire il Sannazaro, disponibili da subito"Marisa Laurito, nota attrice e figura di spicco del teatro napoletano, ha annunciato di essere disponibile fin da subito a contribuire alla ricostruzione del teatro Sannazaro, che è stato distrutto da un incendio questa mattina.

Teatro Sannazaro, Giuli: "Non è lutto permanente, da questo momento inizia percorso di rinascita"Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato che il teatro Sannazaro di Napoli può tornare a vivere dopo l’incendio che lo ha distrutto all’alba del 17 febbraio.

