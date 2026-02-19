Sanità via libera all’accordo integrativo regionale per gli specialisti negli ambulatoriali interni

L’approvazione dell’accordo integrativo regionale in Emilia-Romagna ha migliorato le condizioni degli specialisti negli ambulatori interni. La firma, avvenuta di recente, riguarda medici specialisti, veterinari e altri professionisti come biologi, chimici e psicologi. Questa decisione mira a garantire servizi più efficienti e puntuali ai cittadini, rafforzando la rete sanitaria di prossimità. L’intesa prevede nuove modalità di retribuzione e maggiori risorse per le strutture sanitarie. La regione ora si concentra sull’attuazione concreta di queste novità.

L'assessore Fabi: "Un altro tassello fondamentale per rendere il sistema di cura più integrato e a misura dei pazienti, soprattutto cronici e fragili" Un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sanità di prossimità in Emilia-Romagna: siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi. Viene così consolidato il percorso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, mettendo in rete tutte le professioniste e i professionisti coinvolti con l'obiettivo di garantire continuità e presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili, rafforzando in modo strutturale il collegamento tra territorio e ospedale.