Arezzo, 19 febbraio 2026 - Questa sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro, Sandro Lombardi è il protagonista di «Edipus. Trent’anni dopo» di Giovanni Testori. Uno spettacolo di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi con Antonio Perretta. A distanza di 30 anni, Federico Tiezzi e Sandro Lombardi riallestiscono uno dei loro maggiori successi. Edipus narra di un capocomico abbandonato da tutti che, sera dopo sera, è costretto a mettere in scena tutto solo l’Edipo di Sofocle, coprendo tutti i ruoli e tutte le funzioni nel progressivo intensificarsi di una tensione al delirio e alla follia. Prosegue la nuova stagione 2025-26 che porta in scena tra gli altri Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sandro Lombardi è il protagonista di «Edipus» al teatro Dante

