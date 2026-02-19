Sanchini | Bagnaia segnato dal mondiale perso Il rinnovo di Marquez con Ducati non è così scontato

Mauro Sanchini spiega che il fallimento di Bagnaia nel mondiale ha lasciato tracce profonde. La sua delusione si riflette nei tempi di Sepang e nelle tensioni con Ducati, mentre la casa italiana valuta attentamente il futuro del pilota. La firma di Marquez con la squadra non è ancora certa, e i segnali di Bezzecchi indicano una crescita promettente. Con il mercato in fermento per il 2027, le decisioni su piloti e rinnovi si fanno sempre più delicate. La situazione rimane in costante evoluzione.

Mauro Sanchini a Fanpage.it dopo i test MotoGP 2026 di Sepang: cosa dicono davvero i tempi, la situazione Ducati con Bagnaia e Marquez, i segnali di Bezzecchi e il mercato verso il 2027, secondo il commentatore tecnico di Sky Sport. MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia? Bagnaia spiega le differenze tra la sua Ducati e quella di Marquez: "Abbiamo scelto strade diverse". Pecco Bagnaia chiarisce le differenze tra la sua Ducati GP25 e quella di Marc Marquez, sottolineando come le scelte tecniche e di setup abbiano portato a percorsi distinti. Alla presentazione della stagione 2026 di Sky Motori abbiamo parlato con Mauro Sanchini