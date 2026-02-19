San Mauro Castelverde annunciati i 9 finalisti del premio Paolo Prestigiacomo | oltre 50 progetti per Re-immaginare i paesi
San Mauro Castelverde ha annunciato i nove finalisti del premio Paolo Prestigiacomo, dopo aver ricevuto oltre 50 proposte per l’edizione 2024. La scelta viene fatta per celebrare l’eredità dello scrittore siciliano, scomparso nel 1992, e per promuovere progetti che rielaborano l’identità dei piccoli paesi. Questa edizione si concentra su idee innovative per “Re-immaginare i paesi”, coinvolgendo giovani artisti e scrittori locali. L’iniziativa si svolge nel borgo montano, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cultura e comunità.
La call nazionale, lanciata a novembre, ha coinvolto scrittori, poeti, drammaturghi e saggisti di tutta Italia, con oltre 50 proposte ricevute sul tema “Re-immaginare i paesi”. L’edizione 2025-2026 invita a superare i luoghi comuni e a restituire ai paesi la loro complessità culturale, sociale ed esistenziale, mettendo in luce contraddizioni e potenzialità spesso inespresse. I 9 finalisti del premio. dopo la prima fase di valutazione, la giuria presieduta da Gabriella Sica e composta da Andrea Accardi, Diego Conticello, Giuseppe Gabriele Condorelli, Fabrizio Ferreri, dal sindaco Giuseppe Minutilla e dall’assessore alla Cultura Matteo Mazzola, ha selezionato i nove progetti finalisti: Barbara Buoso, Neve Carlo Bellinvia, Una cartolina dopo la cartolina Paola Silvia Dolci, Grimorio Dario Gallazzi, Io mi ricordo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
