San Francesco inserire negli itinerari anche i siti del Ternano-Narnese-Amerino

San Francesco, morto 800 anni fa, ha lasciato un segno forte nel territorio del Ternano, Narnese e Amerino. La richiesta di ampliare gli itinerari turistici riguarda proprio i luoghi francescani di questa zona, spesso meno conosciuti. L’obiettivo è far scoprire ai visitatori anche le piccole chiese e i monasteri meno noti, che raccontano la presenza francescana locale. Questa proposta nasce dall’interesse di valorizzare un patrimonio storico e spirituale ancora poco valorizzato, creando un percorso che si estende oltre le mete tradizionali.

Le celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo, la proposta del sindaco di Lugnano in Teverina, Alessandro Dimiziani: "Il sud dell'Umbria come porta francescana per l'intera regione" Inserire nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco anche i siti francescani del Ternano-Narnese-Amerino. È questa la richiesta avanzata dal sindaco di Lugnano in Teverina, e presidente dei Borghi più belli d'Italia Umbria, Alessandro Dimiziani, all'assemblea dei sindaci svoltasi lunedì scorso in Provincia. "Già in occasione dei festeggiamenti di San Francesco dello scorso ottobre a Lugnano – ricorda il sindaco – io e i sindaci di Amelia, Alviano e Guardea avevamo avuto relazioni con Sviluppumbria per portare a conoscenza la realtà e l'importanza dei siti francescani dell'Amerino.