San Cataldo | acqua a rotazione calendario zone per superare l’emergenza e garantire equità nella distribuzione

A San Cataldo, la mancanza d'acqua ha causato disagi tra i cittadini. Per affrontare questa emergenza, il Comune ha introdotto un calendario a zone che stabilisce turni specifici di distribuzione. La misura mira a distribuire l’acqua in modo più equo, evitando sprechi e sovraccarichi. Ogni quartiere riceve l’approvvigionamento secondo un programma preciso, che varia giorno per giorno. In questo modo, si cerca di garantire che tutte le famiglie abbiano accesso all’acqua senza discriminazioni. La gestione delle zone sarà monitorata nelle prossime settimane.

San Cataldo riparte con l’acqua: un calendario a zone per superare l’emergenza idrica. San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ha ripristinato la fornitura idrica con un piano dettagliato che mira a garantire un accesso equo all’acqua per tutti i residenti. La società Caltaqua ha definito un calendario di distribuzione a zone, scaglionato tra, 19 febbraio 2026, e i giorni successivi, per ottimizzare le risorse e minimizzare i disagi. Un piano per ottimizzare le risorse. La ripresa della distribuzione idrica rappresenta un passo importante per la comunità di San Cataldo, che potrebbe aver subito interruzioni o limitazioni del servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cnpr forum: "Equità e sviluppo, il ruolo della politica nella crescita". Semenzato (NM): "Equità non si mascheri da assistenzialismo"Durante il forum Cnpr, Semenzato (NM) ha spiegato che l’equità deve essere considerata un elemento chiave per la crescita del Paese, non solo una questione morale.

Troppo arsenico, acqua non potabile a San Martino al Cimino: la lista delle zone interessateA San Martino al Cimino, alcune zone sono state dichiarate non potabili a causa di livelli di arsenico superiori alla norma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.