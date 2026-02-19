samsung punta a capitalizzare sulla domanda di memoria con aumenti dei prezzi

Samsung ha deciso di alzare i prezzi delle memorie HBM4 a causa della crescente richiesta di componenti di memoria ad alte prestazioni. La società mira a sfruttare questa domanda in aumento, soprattutto nel settore dei data center e delle schede grafiche di ultima generazione. Le aziende produttrici di hardware vedono questa mossa come un modo per rafforzare i margini di profitto in un mercato sempre più competitivo. La decisione potrebbe influenzare i costi di produzione di molte aziende tecnologiche. La questione rimane aperta, mentre il mercato osserva attentamente le reazioni.

Nel contesto delle memorie ad alta banda in continua evoluzione, samsung potrebbe intervenire sui prezzi delle memorie hbm4. l'equilibrio tra domanda sostenuta e disponibilità limitata crea condizioni favorevoli per l'azienda, con potenziali riflessi sui margini e sull'andamento del settore. aumento del prezzo delle memorie hbm4 da samsung. secondo fonti attendibili, samsung starebbe valutando un aumento del 30% sul prezzo delle memorie HBM4, per le unità attualmente in produzione. la possibilità di una tariffa intorno ai 700 dollari per unità è stata sondato come scenario praticabile. la domanda elevata di memorie ad alta banda destinata ai data center IA ha alimentato prospettive di profittabilità per samsung, ma anche per altri protagonisti del settore, con margini che potrebbero espandersi in virtù di una offerta insufficiente e di una domanda molto robusta.

