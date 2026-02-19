Samsung galaxy z trifold restock usa in arrivo questa settimana

Samsung ha annunciato il ritorno del Galaxy Z Trifold negli Stati Uniti, a causa di una forte richiesta dei clienti. La disponibilità del telefono pieghevole, molto atteso, sarà ripristinata questa settimana. Le vendite partiranno venerdì 20 febbraio 2026 alle 10:00 ora orientale, presso i principali rivenditori e online. Molti appassionati sono già in fila per assicurarsi il dispositivo, che si distingue per la sua innovativa struttura a tre pieghe. La riapertura delle vendite segna un passo importante per la gamma di smartphone pieghevoli di Samsung.

un nuovo ciclo di disponibilità del Galaxy Z TriFold arriva negli stati uniti, con l'apertura delle vendite prevista per venerdì 20 febbraio 2026 alle 10:00 ora orientale. il prezzo indicato resta 2.899 dollari, e la domanda continua a superare le previsioni, causando esaurimenti rapidi nelle tornate precedenti. gli interessati sono incoraggiati a consultare il sito ufficiale esattamente all'orario di lancio per assicurarsi un'unità. restock del galaxy z trifold negli usa: data, orario e disponibilità. la casa produttrice ha confermato un nuovo stock negli usa per venerdì 20 febbraio 2026, con la finestra di vendita che si apre alle 10:00 ora orientale (7:00 ora pacifica).