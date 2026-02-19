Salvini | c' è pregiudizio da alcune toghe

11.00 "Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici,non di tutti,ma di alcuni,un pregiudizio politico che si trasforma in azione contro l'Italia e gli italiani, se dobbiamo risarcire una che ha speronato una motovedetta militare italiana mettendo a rischio la vita di 4 persone". Così il vicepremier Salvini torna sulla sentenza di ieri del Tribunale di Palermo che obbliga lo Stato a risarcire 76mila euro nel caso Rackete. E sul referendum sulla giustizia: "Chi vota Sì sceglie di togliere la politica dai Tribunali.Giudici non intoccabili".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Salvini alza la voce, toghe "avvelenate", uomo trovato morto accoltellato sul balcone di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataSalvini ha alzato la voce durante un comizio a Milano, accusando le toghe di essere “avvelenate” e influenzate da ambienti politici, mentre su un balcone di Roma è stato trovato morto un uomo accoltellato, probabilmente vittima di una lite furiosa.

Open Arms, la Cassazione blinda i confini: l’assoluzione di Salvini umilia il teorema delle toghe rosse. Il centrodestra fa quadratoLa Cassazione mette fine a un lungo percorso giudiziario, confermando l’assoluzione di Matteo Salvini e svelando le tensioni politiche e giudiziarie che hanno attraversato gli ultimi anni.

Sulla Sea Watch Salvini ha attaccato i giudiciMilano, 19 feb. (askanews) – La sentenza che dispone il risarcimento per la ONG SeaWatch è follia e dimostra un pregiudizio politico da parte di certi giudici che si trasforma in azione contro ... askanews.it

Salvini: La Lombardia dopo le politiche. L’Ue ostacola la paceROMA – Nell’anticamera dell’ufficio di Matteo Salvini c’è un trittico di un’artista contemporanea, Chiara Dynys, che s’intitola così: Nothing to lose. Niente da perdere. L’uomo che apre la porta del ... repubblica.it

Sulla #SeaWatch #Salvini ha attaccato i giudici: “Non aiutano a difendere i confini, hanno un pregiudizio politico” x.com

Lega - Salvini Premier. . Stefano Candiani: Sul refendum sulla giustizia Gratteri ha messo i piedi nel piatto in modo indecente. Dire come ha fatto lui che chi è per il "Si" alla riforma è un mafioiso o un massone è di una gravità inaudita. Ma stiamo scherzando! facebook