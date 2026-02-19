Salvini | c' è pregiudizio da alcune toghe
Matteo Salvini denuncia che alcuni giudici mostrano un pregiudizio politico, causando decisioni dannose per l’Italia. In particolare, il leader leghista punta il dito contro una sentenza che ha risarcito una persona accusata di aver speronato una motovedetta militare, mettendo a rischio quattro vite. Salvini sostiene che questa scelta giudiziaria riflette un atteggiamento pregiudiziale contro le forze dell’ordine e il paese stesso. La sua denuncia si basa su un episodio specifico avvenuto di recente, che accende il dibattito sulla giustizia italiana.
11.00 "Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici,non di tutti,ma di alcuni,un pregiudizio politico che si trasforma in azione contro l'Italia e gli italiani, se dobbiamo risarcire una che ha speronato una motovedetta militare italiana mettendo a rischio la vita di 4 persone". Così il vicepremier Salvini torna sulla sentenza di ieri del Tribunale di Palermo che obbliga lo Stato a risarcire 76mila euro nel caso Rackete. E sul referendum sulla giustizia: "Chi vota Sì sceglie di togliere la politica dai Tribunali.Giudici non intoccabili".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Milano, 19 feb. (askanews) – La sentenza che dispone il risarcimento per la ONG SeaWatch è follia e dimostra un pregiudizio politico da parte di certi giudici che si trasforma in azione contro
Sulla #SeaWatch #Salvini ha attaccato i giudici: "Non aiutano a difendere i confini, hanno un pregiudizio politico"
Lega - Salvini Premier. . Stefano Candiani: Sul refendum sulla giustizia Gratteri ha messo i piedi nel piatto in modo indecente. Dire come ha fatto lui che chi è per il "Si" alla riforma è un mafioiso o un massone è di una gravità inaudita. Ma stiamo scherzando! facebook