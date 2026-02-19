Salvini | Sea Watch da risarcire? Chi non vota sì al referendum è complice degli speronatori – Il video

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che i contribuenti italiani devono pagare 76 mila euro alla Ong Sea Watch di Carola Rackete. La causa riguarda un procedimento legale avviato contro l’organizzazione per presunti abusi durante operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Il giudice ha ritenuto che i fondi pubblici siano stati usati in modo illecito. Matteo Salvini ha commentato la decisione, sostenendo che chi non vota sì al referendum è complice degli speronatori. La vicenda continua a suscitare polemiche tra politica e associazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Cari italiani, dovete pagare 76 mila euro dei vostri soldi alla Ong Sea Watch, quella di Carola Rackete: lo ha deciso il Tribunale di Palermo. Vi pare normale? Come diceva il grande Gino Bartali, 'l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare'. Il 22-23 marzo si va a votare SÌ per cambiare questa giustizia. Chi vota no è complice degli speronatori" così il Ministro Salvini in un video sui suoi social. Courtesy: Instagram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.