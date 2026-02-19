Salvini per il Ponte | il 28 a Messina sfida aperta tra ingegneria

Matteo Salvini ha annunciato che parteciperà alla manifestazione del 28 marzo a Messina, portando avanti la sua battaglia per il Ponte sullo Stretto. La sua presenza si aggiunge alle proteste di chi chiede di accelerare i lavori e risolvere le criticità tecniche. Salvini ha detto che il progetto deve andare avanti senza ulteriori ritardi, sottolineando l’importanza strategica dell’opera. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e attirerà diversi sostenitori. La data è ormai ufficiale e si attende una grande partecipazione.

Salvini Scende in Campo per il Ponte sullo Stretto: Annuncio di Partecipazione alla Manifestazione del 28 Marzo a Messina. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha confermato la sua presenza alla manifestazione di sostegno alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, prevista per il 28 marzo. L’iniziativa, promossa da Rete Civica e da un ampio ventaglio di associazioni, mira a rilanciare il dibattito su un’opera infrastrutturale che da decenni divide l’opinione pubblica e che il governo attuale considera una priorità strategica per il Paese. L’annuncio giunge in un momento di rinnovato interesse per il progetto, con le prossime elezioni amministrative in Sicilia e Calabria all’orizzonte.🔗 Leggi su Ameve.eu Salvini parteciperà alla manifestazione Sì Ponte: "Il 28 marzo sarò a Messina per scendere in piazza"Matteo Salvini parteciperà alla manifestazione Sì Ponte il 28 marzo a Messina, per sostenere la costruzione del ponte sullo Stretto. Bologna 2026: Studenti cesenati tra arte contemporanea e ingegneria Ducati, un ponte tra scienza e creatività.Il 17 febbraio 2026, gli studenti della scuola Sacro Cuore di Cesena sono partiti per Bologna per una gita educativa, spinti dalla voglia di scoprire nuove opportunità. Per Salvini il Ponte sullo Stretto è una grande operazione antimafia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Ponte di Salvini? Costi troppo alti, si cerca il record solo per raccogliere più consensi; Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto, quando iniziano i lavori: la tabella di marcia; Ponte, il documento del governo che certifica i tempi lunghi. La nuova delibera solo a giugno; Ponte sullo Stretto, stavolta si parte veramente: quando sarà realizzato. Ponte sullo Stretto, Salvini: La Lega alla manifestazione del 28 marzo per il Sì. E io ci saròLa Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì ... 98zero.com Salvini: Ponte Stretto non si ferma. Dopo Schifani bis toccherà alla Lega in SiciliaLa Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. Ed io ci sarò. Non ci fermiamo su questa opera e spero che entro la ... ilsicilia.it Salvini rilancia sul Ponte sullo Stretto: «Lavori entro la legislatura, ci sarò a Messina» Il ministro ribadisce l'importanza dell’opera strategica per collegare Sicilia e Calabria, sottolineando l’urgenza di infrastrutture più efficienti e la necessità di garantire la contin facebook Ponte, dietrofront sui controlli: Salvini cede al Quirinale. @cdifoggia x.com