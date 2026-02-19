Salute il chinesiologo napoletano Luca D’Alterio a Sanremo | riflettori su longevità e stili di vita

Luca D’Alterio, chinesiologo napoletano, ha scelto Sanremo per parlare di longevità e stili di vita sani. La sua presenza si inserisce nelle iniziative del 76° festival della Canzone italiana, che si tiene dal 24 al 28 febbraio. D’Alterio approfondirà come il movimento e le abitudini quotidiane influenzino la salute a lungo termine. Durante gli eventi, il professionista terrà dimostrazioni pratiche e incontri con il pubblico. La sua visita mira a sensibilizzare sull’importanza di mantenersi attivi, anche in età avanzata.

Tappa a Sanremo per Luca D’Alterio, il chinesiologo clinico ed esperto di movimento umano applicato ai processi di longevità, che parteciperà agli eventi promossi in occasione del 76° festival della Canzone italiana in programma nella città ligure dal 24 al 28 febbraio. La presenza a Sanremo di Luca D’Alterio, fondatore di Mvmtherapy Center e della Luca D’Alterio Academy c he negli anni ha contribuito alla crescita di una rete nazionale di professionisti della salute formando circa 6.000 operatori tra chinesiologi e figure affini, rappresenta un momento simbolico e culturale di grande valore: portare il tema del movimento come strumento clinico, preventivo e di qualità della vita all’interno di uno degli eventi di maggiore risonanza internazionale, aprendo un dialogo nuovo tra salute, scienza e comunicazione di massa.🔗 Leggi su Ildenaro.it Salute mentale e stili di vita: la Fondazione Msd punta su cortometraggi realizzati da giovani per raggiungere la Gen Z.Oggi a Roma, in occasione dell’Internet Safer Day, la Fondazione Msd ha annunciato un progetto dedicato ai giovani. "Largo agli stili di vita che blindano la salute"Le Farmacie Comunali Afm decidono di puntare sui giovani e lo fanno sostenendo il Campionato di giornalismo de La Nazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AD AVEZZANO IL SEMINARIO TECNICO–SCIENTIFICO SULLE COMPETENZE DEL CHINESIOLOGO SPECIALIZZATO IN ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE, ADATTATE E COMPENSATIVE. Salute, benessere e longevità: il chinesiologo Luca D’Alterio a SanremoTappa a Sanremo per Luca D’Alterio, il chinesiologo clinico ed esperto di movimento umano applicato ai processi di longevità, che parteciperà agli eventi ... napolivillage.com Sai qual’è la differenza tra Fisioterapista e Chinesiologo Il Fisioterapista è il professionista sanitario che cura il corpo nel suo insieme, per recuperare movimento e funzione quotidiane. Il Chinesiologo è il professionista specializzato nel movimento u facebook