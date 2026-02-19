Salotto Bianco daily p 8 Milano Cortina 2026

Michela Moioli ha conquistato un bronzo a Milano Cortina 2026, causa di una giornata non all’altezza delle aspettative. La gara di snowboardcross non ha regalato grandi sorprese, ma il risultato della campionessa italiana ha fatto comunque notizia. La Moioli ha sfoggiato tutta la sua grinta sulla neve di Cortina, portando a casa una medaglia che cambia il quadro delle competizioni italiane. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a seguire ogni aggiornamento sulla manifestazione olimpica.

FOCUS – Atletica Hassane Fofana. Ostacoli, resilienza e velocità: una carriera oltre il tempo Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfiorato Nadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salotto Bianco daily p. 8 Milano Cortina 2026 Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026Anche senza medaglie ai Giochi di Milano Cortina, le emozioni sul ghiaccio non vengono meno. Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026Oggi a Milano si sono vissuti momenti memorabili durante la quarta giornata dei Giochi Olimpici invernali. Salotto Bianco daily p. 8 Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026; Salotto Bianco daily p. 5 Milano Cortina 2026. Salotto Bianco daily p. 4 Milano Cortina 2026Anche in una giornata senza medaglie ai Giochi di Milano Cortina, le emozioni non mancano, soprattutto sul ghiaccio. Storica qualificazione ai quarti di ... oasport.it A Salotto Bianco DAILY avviene un nuovo scontro. Oggi il nostro gladiatore MAX DECIMO MERIDIO @max_ambesi viene sfidato dal fantomatico “Guerriero della Luce” in ambito #ShortTrack. Il resto è storia. Ancora una volta MAX si alza sui pedali e vince per x.com OA Sport. Sia · Unstoppable. CHISSÀ SE ADESSO HA CAMBIATO IDEA! Dieci mesi fa raccontava sogni e obiettivi a Salotto Bianco. Oggi Flora Tabanelli è medaglia olimpica. Un bronzo che vale conferma, crescita e futuro. Il primo passo tra le grandi. facebook