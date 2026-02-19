Salone Nautico 2026 | aperte le iscrizioni per gli espositori

Il Salone Nautico 2026 ha aperto le iscrizioni per gli espositori, annunciando l’avvio delle adesioni oggi. La manifestazione si svolgerà a Genova dall’1 al 6 ottobre e già molte aziende del settore si stanno preparando a partecipare. Quest’anno, gli organizzatori puntano a coinvolgere anche più startup e innovatori nel settore nautico, offrendo spazi dedicati alle nuove tecnologie. Le aziende interessate devono presentare le loro candidature entro la fine di maggio, per assicurarsi un posto nell’evento.

Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni per gli espositori alla 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall'1 al 6 ottobre 2026. "Il Salone Nautico Internazionale a Genova è posizionato tra i primi tre Saloni del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale" – dichiara il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti - "ed è l'espressione di un evento globale in cui l'eccellenza della nautica mondiale si confronta e definisce le traiettorie di sviluppo del settore. Il ritorno della 66° edizione alle date dall'1 al 6 ottobre risponde alle esigenze del mercato in una finestra temporale coerente con le sue dinamiche, confermando la funzione di motore di sviluppo economico concreto per l'intera filiera dell'industria nautica globale.