Sallemi Fdi la revoca da Catania del fermo per Sea Watch è un' ennesima scelta politicizzata

Sallemi di Fratelli d’Italia ha commentato che la revoca del fermo della Sea Watch 5 a Catania deriva da motivazioni politiche. La decisione del tribunale, che ha annullato il sequestro, ha suscitato critiche sulla gestione del caso. La nave della ong aveva attirato attenzione per le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La vicenda si inserisce in un clima di accese discussioni tra autorità e organizzazioni umanitarie. La vicenda prosegue con le autorità che esaminano i prossimi passi da intraprendere.

Il nostro è un Governo che contrasta l'immigrazione illegale di massa mentre una certa magistratura politicizzata prova a vanificare ogni azione della maggioranza in nome di una visione ideologica immigrazionista "La decisione attraverso la quale l'organo di giurisdizione di Catania ha stabilito il provvedimento di revoca del fermo della ong Sea Watch 5 è l'ennesima dimostrazione di quanto bene stia facendo il Governo Meloni. Il nostro è un Governo che contrasta l'immigrazione illegale di massa mentre una certa magistratura politicizzata prova a vanificare ogni azione della maggioranza in nome di una visione ideologica immigrazionista.