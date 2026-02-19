Sabotatore in azione mette pietre sui binari | arrestato dai carabinieri mentre fugge in bicicletta

Il sabotatore che ha messo pietre sui binari a Castel San Pietro il 19 febbraio 2026 è stato arrestato dai carabinieri mentre scappava in bicicletta. Voleva causare il deragliamento di un treno e, dopo il primo tentativo fallito, ha riprovato poco dopo. Durante l’azione, gli agenti hanno intercettato l’uomo, che cercava di allontanarsi velocemente. La fuga si è conclusa con l’arresto e il sequestro di alcuni sassi trovati nei pressi dei binari. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti del paese.

Castel San Pietro, 19 febbraio 2026 – Voleva far deragliare o danneggiare un treno mettendo sassi sui binari e, quando si è accorto di non aver raggiunto l'obiettivo, ci ha riprovato immediatamente trovando però sulla sua strada i carabinieri che lo hanno inseguito e arrestato sventando anche il secondo attentato. I militari dell'Arma, infatti, hanno rimosso le pietre dai binari poco prima che arrivasse un altro convoglio ferroviario. È il pomeriggio di martedì e siamo all'altezza della stazione di Castel San Pietro Terme, quando un cittadino telefona al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato nei pressi dei binari.